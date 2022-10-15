صحف عالمية: محنة ليز تراس.. و"صنع في أمريكا" تثير غضب الحلفاء على بايدن

"هل يمكن إنقاذ ليز تراس؟"، هكذا عنونت صحيفة "فاينانشال تايمز" على مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية، في ظل ما وصفته بـ"الخراب السياسي"، عقب انهيار أجندتها الاقتصادية، مع قرار إقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني،: "أكد كوارتنغ أنه لن يرحل، قبل قليل على مغادرة مقر إقامة السفير البريطاني في واشنطن، مساء الخميس، في ليلة ممطرة، كي يلحق بآخر رحلة جوية عائدة إلى لندن".

وأضافت بقولها: "مع حلول موعد الغداء أمس الجمعة، تمت إقالة كوارتنغ من منصبه، بعد التصريحات التي أدلى بها حول الميزانية المصغرة، وتسببت في ذعر داخل الأسواق المالية، ومذبحة سياسية. ولايته التي استمرت 38 يوماً فقط هي ثاني أقصر ولاية في قرنين من الزمان، حيث تجاوزه فقط سياسي مات نتيجة إصابته بأزمة قلبية".

ومضت تقول: "من خلال قطع علاقاتها مع كوارتنغ، فإن رئيسة الوزراء ليز تراس تصرّ على أنها تتحرك بحسم لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، بعد تراجعها عن قرار بمنع زيادة مقررة سابقاً في ضريبة الشركات".

ورأت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من شهر على تولي تراس منصب رئيس الوزراء، من خلال وعودها بحكومة محافظين تعمل على خفض كبير في الضرائب، فإنها تواجه الآن خراباً سياسياً، حيث يلقى توقيعها على السياسة الاقتصادية رفضاً من الأسواق والناخبين والنواب المنتمين لحزبها في البرلمان البريطاني.

ونقلت عن السير جون كورتيز، الخبير البارز في استطلاعات الرأي، قوله إن ليز تراس الآن فقدت شعبيتها، كما حدث من قبل مع رئيس الوزراء الأسبق جون ماجور، في أعقاب الأزمة المالية المعروفة باسم الأربعاء الأسود، حيث واجه حزب المحافظين كارثة مالية في عام 1992، واستغرق الأمر 18 عاماً كي يفوز الحزب بالانتخابات مجدداً.

وأردفت: "الآن، وبعد 3 أسابيع من فوضى السوق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الشعبية في الاستطلاعات، فإن المحافظين يتراجعون بما يتراوح بين 20 و30 نقطة عن حزب العمال المعارض، واكتشفت تراس أن معارضي استراتيجية النمو التي تفخر بها يشملون العديد من نواب الحزب".

واستطردت: "خلال لقاء مع أعضاء حزب المحافظين في وستمنستر الأربعاء الماضي، تلقت ليز تراس تحذيرات بأن سياساتها لا تسبب فقط ألماً اقتصادياً، ولكنها تؤدي إلى أضرار سياسية ساحقة. في لحظة شديدة المرارة، تعرضت تراس لاتهامات من روبرت هالفون، النائب عن حزب المحافظين، بأنها حطمت ما فعله زعماء الحزب على مدار عقد للفوز بأصوات الطبقة المتوسطة العاملة".

غضب الحلفاء من سياسات بايدن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن القائمة على "صُنع في أمريكا" تثير غضب حلفاء كبار لواشنطن.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني،: "جهود بايدن لتعزيز التصنيع المحلي تتعرض لهجوم حاد من حلفاء رئيسيين، حيث اتهمت حكومات أوروبية إدارته بتقويض التحالف عبر الأطلسي، من خلال سياسات صنع في أمريكا، التي تهدد أنظمتهم الاقتصادية".

ومضت تقول: "تتركز اعتراضات الحلفاء على السياسات المدرجة في قانون خفض التضخم، الذي يهدف إلى جعل الولايات المتحدة أقل اعتماداً على الموردين الأجانب، من خلال تقديم حوافز مالية كي تكون الولايات المتحدة مقراً للمصانع وإنتاج البضائع، بما في ذلك السيارات الكهربائية".

وتابعت بقولها: "اعتبر بايدن القانون عنصراً محورياً لخلق عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة ووظائف تصنيع الطاقة النظيفة، ومصانع الطاقة الشمسية في الغرب الأوسط والجنوب، ومزارع الرياح، ومشاريع الهيدروجين النظيفة والمزيد في جميع أنحاء أمريكا".

وأردفت: "ولكن هذه السياسات أثارت غضب المسؤولين الأجانب، واتهامات بأن إدارة بايدن تنتهك قوانين التجارة، من خلال منح معاملة تفضيلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها".

ونقلت عن فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، قوله: "بالطبع، فإن لدينا مخاوف من بعض الأحكام التمييزية ضد شركات الاتحاد الأوروبي، التي تمثل مشكلة بالنسبة لنا بالطبع".

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الخلاف أول انشقاق كبير بين الولايات المتحدة وأوروبا، منذ أن تولى بايدن منصبه العام الماضي، حيث عمل بايدن على دعم دبلوماسية أكثر مرونة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعم أجندة "أمريكا أولاً"، وعمل الرئيس الحالي بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين في عدد من الأولويات، بما في ذلك معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

صراع الصين وأمريكا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الهدف النهائي لسياسات الرئيس شي جين بينغ أن تصبح الصين مستعدة للصراع مع الولايات المتحدة.

وأضافت بقولها: "منذ صعوده إلى السلطة قبل عقد، أطلق شي جين بينغ سلسلة من الحملات للتأكد من أن الصين سوف تسود أو على الأقل تصمد، في مواجهة الغرب، حيث عزز الجيش، وأعاد هيكلة الاقتصاد، وشكّل المجتمع من جديد كي يكون أكثر التزاماً من الناحية الفكرية بأيديولوجية الحزب الشيوعي".

ومضت تقول: " أوضح شي جين بينغ أن هدفه الأسمى هو إعادة الصين إلى ما يعتقد أنه مكانها الصحيح كلاعب عالمي وند للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر على نفس النهج، بعد أن يضمن البقاء في السلطة لولاية ثالثة، في سابقة تاريخية، تضمن دعم رؤيته، وتقود الصين لسنوات مقبلة".

وتابعت: "يمكن تلخيص رؤيته مع قول مأثور لماو تسي تونغ، الذي حذّر من نقص اليقظة، وألا تخوض حروباً لست متأكداً من نتائجها، أو معارك لست مستعداً لها".

ونقلت عن داميان ما، مدير ومؤسس مركز ماركو بولو الفكري في معهد بولسون في شيكاغو، قوله: "السنوات الخمس في ولاية شي جين بينغ ستكون خارج نطاق التوقعات بشكل كبير، وسوف تتطلب إدارة ذكية وحذرة سواء في بكين أو واشنطن".