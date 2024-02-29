بعد كولورادو.. إلينوي تمنع ترامب من الترشح فيها

حكمت قاضية في إلينوي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح في الولاية، إلا أن القرار أوقِف فترة قصيرة من أجل إفساح المجال للاستئناف.

ويأتي القرار، في وقت لا يزال فيه طعن مماثل ضد ترامب من كولورادو، معلقًا أمام المحكمة العليا الأمريكية. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن ترفض المحكمة الحجج القائلة بأن ترامب ممنوع من تولي منصبه.

واعتمدت قاضية دائرة مقاطعة كوك، تريسي بورتر، بشكل كبير على النتيجة السابقة التي توصلت إليها المحكمة العليا في كولورادو، ووصفت مبرر كولورادو بأنه "مقنع". ومُنع ترامب من الترشح لأنه شارك في تمرد الـ6 من يناير 2021.