بعد كولورادو.. إلينوي تمنع ترامب من الترشح فيها
حكمت قاضية في إلينوي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح في الولاية، إلا أن القرار أوقِف فترة قصيرة من أجل إفساح المجال للاستئناف.
ويأتي القرار، في وقت لا يزال فيه طعن مماثل ضد ترامب من كولورادو، معلقًا أمام المحكمة العليا الأمريكية. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن ترفض المحكمة الحجج القائلة بأن ترامب ممنوع من تولي منصبه.
واعتمدت قاضية دائرة مقاطعة كوك، تريسي بورتر، بشكل كبير على النتيجة السابقة التي توصلت إليها المحكمة العليا في كولورادو، ووصفت مبرر كولورادو بأنه "مقنع". ومُنع ترامب من الترشح لأنه شارك في تمرد الـ6 من يناير 2021.
وكتبت بورتر: "تدرك المحكمة أيضًا حجم هذا القرار وتأثيره على الانتخابات التمهيدية المقبلة في إلينوي، ويجب على مجلس الانتخابات في الولاية إزالة دونالد ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية العامة في الـ19 من مارس 2024".
وإلينوي هي الآن الولاية الثالثة التي يمنع فيها ترامب من الترشح، بعد كولورادو وماين. لكن تلك القرارات توقفت مؤقتًا بانتظار استئناف قضية كولورادو أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ويمكن لترامب استئناف قرار القاضي في محاكم ولاية إلينوي. وقد تغلَّب بالفعل على دعاوى قضائية مماثلة في العديد من الولايات الأخرى.