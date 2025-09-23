لقاء مرتقب بين ماكرون وبزشكيان لبحث الملف النووي الإيراني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاربعاء، إنه سيلتقي بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان غدا الأربعاء.

وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إما أن تقدم إيران على خطوة إيجابية وتسلك طريق السلام والاستقرار وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها، أو سيُعاد فرض العقوبات".

وحذّر ماكرون في خطابه من أن يسيطر على العلاقات الدولية نهج "البقاء للأقوى".

وقال ماكرون "هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا... خطر أن يكون البقاء للأقوى. إنه خطر أن تسود أنانية القلّة".

وإثر الضربات القاسية التي وجّهها نظيره الأمريكي دونالد ترامب من على المنبر نفسه إلى الأمم المتّحدة، دعا الرئيس الفرنسي إلى "تعدّدية فعّالة".