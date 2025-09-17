ضربات روسية مدمرة.. سكك الحديد وبنية أوكرانيا العسكرية في مرمى النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها شنت هجمات واسعة على البنية التحتية للسكك الحديدية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية، مستهدفة أيضًا مواقع انتشار مؤقتة للجنود والمرتزقة في 149 منطقة مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدات الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية، إضافة إلى قوات الصواريخ والمدفعية، أسهمت في تدمير هذه المواقع، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، إلى جانب تدمير قارب مسير في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البيان أن وحدات "المركز" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق بيليتسكوي، نوفى دونباس، كراسني ليمان، لينينو، ورودينسكوي، وديميتروف وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 535 عسكرياً وتدمير 5 مركبات قتالية مصفحة و12 سيارة و3 مدافع ميدان.

كما نفذت وحدات "الشمال" هجمات على مواقع القوات الأوكرانية قرب بلدات فاراتشينو، أندريفكا، سادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وبلدتي فيليكا بيساريفك وفوفشانسك في خاركوف، ما أسفر عن مقتل 190 عسكريًا وتدمير ناقلة جند مدرعة وخمس مركبات وثلاثة مدافع، إضافة إلى تدمير 8 مستودعات ذخيرة، بحسب البيان.

وفي إطار عمليات قوات "الغرب"، تم استهداف مواقع الأوكرانيين في كوبيانسك، بوجوسلافكا، بوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في خاركوف، وكذلك كيروفسك وياموبول في دونيتسك، مخلفة أكثر من 250 قتيلاً، وتدمير مركبة قتالية، و28 سيارة، ومدفعي ميدان، وراجمة صواريخ "سييالكا"، ومستودع ذخيرة و9 محطات حرب إلكترونية.

وتابع البيان أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "دنيبر" بلغت نحو 50 عسكرياً و8 سيارات و8 محطات حرب إلكترونية، إضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.

ووصف الوزارة الروسية هذه العمليات بأنها جزء من "العملية العسكرية الخاصة"، مؤكدة استمرار استهداف مواقع القوات الأوكرانية وتعزيز الرقابة على مناطق انتشارها ومعداتها.