الانتخابات الرئاسية في تركيا.. ما ينبغي معرفته قبل جولة الحسم

يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم، يوم 28 مايو/ أيار، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، والتي ستقرر ما إذا كان حُكم أردوغان سيمتد إلى عقد ثالث.

وفيما يلي دليل لجولة الإعادة الحاسمة حول المرشحين والقضايا الرئيسة، إضافة إلى تفاصيل عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 14 مايو/ أيار:

انتخابات الرئاسة

ينتخب الأتراك رئيسًا يتولى المنصب 5 سنوات، وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو/ أيار، وحصل أردوغان على 49.5 % من الأصوات، وهي أقل بشكل طفيف عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة للانتخابات يُنظر لها باعتبارها "استفتاءً على حكمه السلطوي".

وحصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف معارضة يضم 6 أحزاب، على تأييد 44.9 % من الناخبين.