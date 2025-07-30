لولا يتعهّد الدفاع عن "سيادة" البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الأمريكية

تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا إنّ هذا اليوم هو "يوم مقدّس للسيادة"، وفق تعبيره، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.

ووقع ترامب في وقت سابق الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يفرض بموجبه رسومًا جمركية على البرازيل نسبتها 50%، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وسبق أن توعّد ترامب البرازيل في الأسابيع الأخيرة بفرض هذه الرسوم الباهظة؛ ردًا على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.





