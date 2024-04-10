خبراء: أوكرانيا تحولت إلى متسولة للسلاح

ويتابع: "أتوقع أن واشنطن ستبدأ بتزويد أوكرانيا بالسلاح قريبا لكن بالدين، وكذلك أوروبا ستتخذ هذه الخطوة قريبا، هل تعرفون ما يعني هذا؟ يعني إغراق كييف بالديون بمليارات الدولارات يعني حتى لو خرجت كييف سالمة من الحرب سيكون مستقبلها دولة فاشلة مثقلة بالديون".

وخلص ناركيزوف إلى القول: "حتى لو تم تزويد أوكرانيا بالسلاح النوعي الذي يطلبه زيلينسكي أعتقد أنه قد فات الأوان، فروسيا تتقدم يوميا، وهناك مباحثات سرية على ما يبدو بين الغرب أنفسهم حول إيجاد حل للصراع يتلخص بإعطاء روسيا دونباس وشبه جزيرة القرم باعتراف دولي مقابل جعل أوكرانيا عضوًا في الناتو".

الجبهة الأوكرانية رهينة للانتخابات الأمريكية

وحول الوضع العسكري الأوكراني وشح السلاح والذخيرة، يشير الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية كيريل تشيستنيف، إلى أن "الوضع على الجبهة الأوكرانية مزرٍ، منذ أشهر تقريبا هناك أسلحة تحولت للعرض فقط، نتيجة انهيار مخزون الذخيرة، الأزمة ليست فقط بتهرب الغرب من الدعم بل خلو مخازن السلاح الغربية من الذخائر، لذلك كييف تعلم أن المنقذ الوحيد هي الولايات المتحدة التي تملك مخزونًا ضخمًا من الذخائر، لكن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لن يتغير شيء ولن تفتح المخازن لكييف".

ويضيف تشيستنيف، لـ"إرم نيوز" في هذا السياق: "إذا وصل ترامب إلى سدة الحكم، سيتغير مفهوم الدعم بشكل كلي، سياسة هذا الرجل واضحة لا سلاح مجانيا، حتى لو كنت تقاتل عدوي، لذلك يحاول زيلينسكي استجداء بايدن لتزويد أوكرانيا بالذخيرة والسلاح النوعي قبل وصول ترامب، لكن في المقابل الرئيس الأمريكي الحالي، لم ينجح بتطويع الساسة الأمريكان للقبول بتقديم الدعم المجاني، لذلك الأمر معقد".

ويتابع: "الوضع ببساطة يشبه المعضلة أو الأحجية التي لا حل لها، واعتماد كييف بشكل كلي على الطائرات بدون طيار عوضا عن الذخيرة لن يجدي نفعا أبدا، صحيح أنها تضرب في العمق الروسي، لكن ما مدى التأثير على الجبهة ..لا شيء هي مجرد إيذاء فقط لا أكثر".

قطاع النفط الروسي والتخوف الأمريكي

وفيما يخص تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الذي طلب من كييف عدم استهداف مصافي النفط الروسية، يشير الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي أرتيم دارموغراي، إلى أن الطلب بالتأكيد "ليس حبا بروسيا"، ويتابع: "وزير الدفاع الأمريكي كان واضحا في حديثه؛ واشنطن تخاف من تأثير هذه الضربات على سوق النفط العالمية".

ويضيف: "هذا العام هناك انتخابات في الولايات المتحدة، وإدارة بايدن تخشى أن تؤثر أسعار النفط على المزاج العام والتصويت، فالداخل الأمريكي بات ينظر لسياسة واشنطن اتجاه الصراع الروسي الأوكراني بطريقة مغايرة، فالأمريكيون يتساءلون لماذا ندفع الكثير ونعاني من أزمات اقتصادية وفي المقابل هناك فشل واضح على الأرض في الصراع مع روسيا؟ لذلك المرشح ترامب، سيلعب على هذه النقطة أعتقد التي تتلخص في أسعار نفط معتدلة؛ حل دائم وشامل للصراع مع روسيا".

وينوه دارموغراي، في السياق إلى أنه "لو نجح الغرب في الحرب مع روسيا، لكانت حظوظ بايدن بكسب الانتخابات عالية جدا، لكن الوضع مغاير الآن".

وفي العودة لاستهداف أوكرانيا لمصافي النفط يشير الباحث الروسي: "بالتأكيد هذه الضربات أثرت على القطاع، لكن التأثير محدود في وقت قصير، فالمصافي المستهدفة كانت تعود للعمل بعد أيام من استهدافها، لكن التأثير الأكبر على الأسعار؛ لأننا نتحدث عن روسيا التي تعتبر من أكبر المنتجين والمصدرين للذهب الأسود، وهي عضو في تحالف "أوبك بلس" أي أن استهداف إنتاج أي عضو سيؤثر بالتأكيد على الأسعار؛ لذلك تسعى واشنطن لثني كييف عن استهداف هذا القطاع الهام للعالم كله".