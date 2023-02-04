الصين: الثقة السياسية مع روسيا زادت

أعلنت الصين، اليوم السبت، أن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو روسيا، الأسبوع الماضي، ولقائه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية أيضًا في بيانها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ شراكتهما الإستراتيجية، وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما.

وقبل عام أعلن الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، شراكة إستراتيجية في موسكو، تهدف إلى التصدي لنفوذ الولايات المتحدة، وقالا إنه لن تكون فيها مجالات تعاون "محظورة".

وقال البيان إن تشو التقى أيضًا نائبي وزير الخارجية الروسيين أندريه رودنكو وسيرغي فيرشينين خلال زيارته يومي الثاني والثالث من شباط/فبراير.

وأضاف أنه تبادل خلال اجتماعاته وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولم يشر بيان وزارة الخارجية بشأن زيارة تشو إلى أوكرانيا، حيث تشن روسيا عملية عسكرية منذ ما يقرب من عام.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، يوم الخميس، إن علاقات موسكو مع الصين ليس لها حدود، وإنها على الرغم من أنها ليست تحالفًا عسكريًا رسميًا، إلا أنها ذات طبيعة أعلى وأوسع نطاقًا.