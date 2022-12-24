بعد تعرضه للقصف.. روسيا تهدم مسرح ماريوبول

وكان قصف المسرح جزءا من حصار روسي مطول لميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف والذي يُنظر إليه على أنه حاسم لخطوط الإمداد الروسية بين المناطق التي تسيطر عليها قواتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

ولجأ مدنيون إلى المسرح. وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 300 شخص لقوا حتفهم خلال القصف الروسي رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد أكبر.

ونفت روسيا قصف المسرح عمدا.