البرتغال.. خلاف مع الحكومة حول الرواتب يدفع الأطباء للإضراب

لا تزال إضرابات الأطباء في البرتغال، المخطط لها هذا الأسبوع، قائمة بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول الرواتب، بحسب صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية.

وذكرت الصحيفة، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق خلال الاجتماعات الأخيرة لمراجعة سلم الرواتب للقطاع العام الطبي.

واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 1.6% على الرواتب، وهو ما لم يقبل به أطباء القطاع العام، بحسب خورخي روكي الأمين العام لنقابة الأطباء المستقلين في البرتغال.

وأضاف روكي، أن "المستشفيات تموّل بمبالغ أقل من تلك المرصودة في الموازنات الحكومية، حيث تم صرف 220 مليون يورو فقط للمستشفيات من أصل الـ 550 مليون يورو المعتمدة في ميزانية الدولة، وهو النمط المعتاد حدوثه في السنوات الأخيرة".

وقالت الصحيفة، إن "وزير الصحة البرتغالي ريكاردو ميستري، جدد وعوده في آخر الاجتماعات مع نقابة الأطباء، بإعادة تنظيم القطاع الطبي وإدراج مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة تطويرها في الأشهر المقبلة".

لكن هذه الإجراءات ينقصها التمويل الكافي أيضًا، بحسب النقابة.

وأوضح وزير الصحة، أن "الحكومة تعتزم توسيع الوحدات الصحية المحلية في جميع أنحاء البلاد، بنموذج تمويل جديد، اعتمادًا على المخاطر السريرية للسكان، والتي سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي، الأصحاء، والمصابون بأمراض مزمنة، والحالات المستعصية".

وأكد الوزير، أن ميزانية الصحة ستكون "الأكبر على الإطلاق" في العام المقبل.