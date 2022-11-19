بعد أضواء الرئاسة.. إيفانكا ترامب تعتزل السياسة وتختار الهدوء الأسري في ميامي

أعلنت إيفانكا ترامب الأسبوع الجاري، عن أنها لن تشارك في حملة والدها دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة 2024 مستبعدة عودتها إلى الساحة السياسية.

بدلاً من ذلك ستركز إيفانكا على حياتها في ميامي الهادئة بعيدًا عن المناخ الشتوي في واشنطن مع أطفالها الثلاثة وزوجها غاريد كوشنر.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" في تقرير نشر الجمعة، "لقد كان عامًا من الانتصارات والنكسات بالنسبة للشقراء الجميلة التي قيل لنا إنها تشعر أنها وزوجها تركا كل شيء في الميدان عندما غادرا البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير العام الماضي، وفي تموز/يوليو الماضي، أصيبت إيفانكا بالحزن عندما توفيت والدتها إيفانا ترامب عن عمر ناهز 73 عامًا بعد سقوطها بمنزلها في ضاحية مانهاتن بنيويورك.

وبعد شهر، تعرضت إيفانكا لضربة أخرى عندما خضع زوجها لعملية جراحية ثانية بالغدة الدرقية فيما لا تزال تحاول تجاوز صدمة خسارة والدها في انتخابات 2020.

وكتب كوشنر، في كتابه "كسر التاريخ.. مذكرات البيت الأبيض"، أنه خضع سرًا لعملية جراحية مماثلة لسرطان الغدة الدرقية في 2019 أثناء عمله كمستشار أول للرئيس، ٱنذاك، دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وعن إيفانكا التي عملت مستشارة لوالدها، أفادت الصحيفة،"جعلت وفاة إيفانا ابنتها تدرك كم هي الحياة ثمينة واعترف أحد الأصدقاء المقربين الأسبوع الجاري بقوله أعتقد أن فقدان أحد الوالدين يؤدي بالتأكيد إلى صحوة حقيقية وهذا يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين بالنسبة لإيفانكا، فقد أكد ذلك كيف يمر الوقت بسرعة".

وفي حديثه عن كوشنر، قال الصديق "الصحة الجيدة هي شيء تصلي من أجله إيفانكا حقًا كان الخوف الصحي الأول لغاريد في البيت الأبيض، ثم كان هناك ذعر ثان" مشيرا إلى أن "إيفانكا وزوجها قررا ترك السياسة بعد فترة وجيزة من مغادرة البيت الأبيض".

اعتزال السياسة

وفي حديثه إلى عدد كبير من المقربين من أفراد العائلة قال أحد المطلعين على شؤون ترامب، "لقد غير الدخول في الحكومة مسار حياتهما كلها ، لكنهما لم يتوقعا أبدًا الانخراط في السياسة بشكل كامل، ومن غير المرجح أن يعودا إليها أيضًا، إيفانكا وغاريد كانا جديين عندما قالا إنهما لن يعودا للسياسة.. إنهما يشعران أنه كان فصلًا رائعًا وغير عادي في حياتهما".

وبينما احتفلا بزفاف تيفاني ترامب على الملياردير مايكل بولس في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حيث كانت إيفانكا وصيفة الشرف لأختها، نفى أولئك الذين يعرفون العائلة الادعاءات القائلة بأن الحفلة الفخمة طغت عليها محاولات ترامب بأن يقنع إيفانكا وصهره بدعم حملته الانتخابية 2024.

وقال أحد الضيوف "كان حفل الزفاف مذهلاً و كان الأمر مضحكًا لأنه كان يسبق إعلان ترامب خوض الانتخابات الرئاسية المقبل لكن لم يكن هناك حديث عن السياسة كان الناس سعداء فقط بالحضور وكان هناك الكثير من الضحك والرقص كما أن إيفانكا وجاريد ومايكل ودونالد لعبوا الجولف معًا يوم الجمعة قبل الزفاف".

ووفقا للصحيفة استقرت إيفانكا التي كانت كبيرة مستشاري البيت الأبيض إلى جانب كوشنر في حياتها الجديدة في فلوريدا، وقالت "يشاهد الزوجان بانتظام في مختلف الأماكن في ميامي وأصبحا جزءًا من المشهد الاجتماعي في المدينة حيث يستمر العمل في منزل العائلة الجديد الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات".

وكشف أصدقاؤها أن إيفانكا تتعلم ركوب الأمواج حيث اصطحبت ولديها جوزيف وثيو في رحلة لركوب الأمواج إلى كوستاريكا في شباط/فبراير الماضي فيما قالت إحدى صديقاتها إنها أسعد ما كانت عليه على الإطلاق.

وبعد أربع سنوات من الحضور في دوامة السياسة أصبح بإمكان إيفانكا الآن قضاء المزيد من الوقت مع رياضتها المفضلة وهي ركوب الخيل والصيد.