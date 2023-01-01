مسؤول إيراني: دخول 800 جهاز إنترنت تابعة لشركة "ستارلنك" البلاد

أكد مسؤول إيراني، اليوم الأحد، دخول 800 جهاز إنترنت للأقمار الصناعية التي تقدمها شركة "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى بلاده.

وقال رئيس اتحاد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، مهدي محبي، إن "800 جهاز إنترنت من شركة ستارلينك، دخلت إلى إيران حتى الآن".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، تحدث مهدي محبي، عن بيع معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في طهران، وقال إن "شراء وبيع هذا المنتج غير قانوني"، مبيناً أن "دخول هذه الأجهزة يتم بطريقة غير قانونية (التهريب)، ولهذا السبب ستزداد احتمالية استخدام هذا الجهاز كثيراً في المستقبل".

وأشار إلى أن منع تشغيل أجهزة "ستارلينك" من اختصاص وزارة الاتصالات الحكومية، مطالباً الجهات المعنية بإدارة دخول هذه الأجهزة إلى الدولة.