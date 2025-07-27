مصادر: واشنطن وبكين تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما

قالت مصادر صحيفة، الأحد، إن من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر أخرى خلال المحادثات التجارية التي ستستضيفها ستوكهولم بدءا من غد الاثنين.

أخبار ذات علاقة بهدف تمديد الهدنة التجارية.. واشنطن وبكين تستأنفان المحادثات

وأضافت المصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الولايات المتحدة والصين ستتفقان على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تزيد من تصعيد الحرب التجارية بينهما خلال فترة التمديد المتوقعة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الوفد الصيني سيضغط في الاجتماع على المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، رغم أن مباحثات سابقة في جنيف ولندن ركزت على "تهدئة التوتر".

أخبار ذات علاقة الصين ترفض اتهامها بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الصينية في ستوكهولم غدا الاثنين في إطار مساع لمعالجة الخلافات الاقتصادية المستمرة بين البلدين.