في افتتاح مشروع بناء.. ظهور رسمي جديد لابنة كيم جونغ أون

في تزايد ملحوظ للظهور العلني الرسمي لابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شاركت الفتاة والدها أمس السبت في افتتاح مشروع بناء ضخم في العاصمة بيونغ يانغ.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد حضر كيم جونغ أون وابنته "الحبيبة" حفل وضع حجر الأساس لبناء شارع جديد في بيونغ يانغ، وفق وصف وسائل الإعلام الحكومية، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها ابنة الزعيم في مثل هذا الحدث.

وسلط ظهور الفتاة الصغيرة الضوء على التركيز على الشباب الكوري الشمالي عند افتتاح المشروع الجديد في منطقة سوفو، والذي أشاد به كيم باعتباره "صفحة فخر أخرى في تاريخ حركة الشباب في بلادنا"، حسب ما ذكرت صحيفة الحزب الحاكم "رودونج سينمون" يوم الأحد.