مسؤول: روسيا وأمريكا على اتصال بشأن معاهدة "نيو ستارت"

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوفةقوله، اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية، رغم أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.

وقال ريابكوف إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.