مسؤول: روسيا وأمريكا على اتصال بشأن معاهدة "نيو ستارت"
نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوفةقوله، اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية، رغم أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.
وقال ريابكوف إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.
وتحدد المعاهدة، الموقعة العام 2010، عدد الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الشهر الماضي، تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة، متهما الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة إستراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.