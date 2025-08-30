القوات الروسية على بُعد نصف كيلومتر عن بلدة سيفيرسك بدونيتسك

وصلت القوات المسلحة الروسية إلى بعد أقل من كيلومتر واحد عن بلدة سيفيرسك في مقاطعة دونيتسك، وسط محاولات أوكرانية لتثبيت وجودها في تلك البلدة التي تعد حاسمة من أجل استكمال السيطرة على المقاطعة، حسبما نقل إعلام روسي عن خبير عسكري.

وقال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو لوكالة "تاس": "بالنسبة لسيفيرسك، هناك نجاحات لقواتنا. خلال الفترة الأخيرة، تقدم عسكريونا شمال شرق هذه البلدة، على طول السكة الحديدية، ما قلص المسافة إلى التجمع الحضري بمقدار 500 متر".

ونقلت الوكالة عن ماروتشكو أن معارك نشطة تدور قرب سيفيرسك. وفي الوقت نفسه، "تبذل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية جهوداً لتأمين استقرار وتثبيت الجبهة"، لأن الجيش الروسي يتقدم أيضًا جنوب المدينة.

وأشار موقع "روسيا اليوم" إلى ما كان ذكره ماروتشكو في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الجيش الروسي، من خلال ضربه منطقة تحصن القوات المسلحة الأوكرانية قرب نوفوسيلوفكا في دونيتسك، قلّص المسافة حتى تجمع سيفيرسك الحضري إلى 1.5 كيلومتر.