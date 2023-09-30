أوكرانيا تعلن إسقاط 30 مسيرة روسية في الوسط والجنوب

قال مسؤولون في مناطق وسط أوكرانيا وجنوبها، وفي الجيش، اليوم السبت، إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وأضافت القيادة العسكرية الجنوبية أن 20 مسيرة أسقطت في منطقة فينيتسيا وسط البلاد، وعشر طائرات مسيرة أخرى فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية، للتلفزيون الأوكراني، إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب. وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضا ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى "للتأثير على الاقتصاد".

وتكثف روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا، منذ يوليو تموز، عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.