السلطات الإيرانية تلغي آخر تجمع انتخابي للمرشح بزشكيان

ألغت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الأربعاء، آخر تجمع ضمن الحملة للمرشح للانتخابات الرئاسية الإصلاحي مسعود بزشكيان في العاصمة طهران.

وكان من المقرر أن يقام مساء الأربعاء آخر تجمع لأنصار بزشكيان في طهران في شارع حافظ وسط العاصمة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت الوكالة إن تجمع "صوت من لا صوت" الذي كان من المقرر أن يكون التجمع الأخير لأنصار المرشح "مسعود بزشكيان" للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية، كان مقررًا بملعب الشهيد حيدري نيا؛ لكنه تم إلغاؤه لعدم الحصول على الإذن اللازم من وزارة الداخلية.

وأوضحت الوكالة أن "قوة الشرطة تقوم بتفريق الأشخاص الذين كانوا يعتزمون حضور هذا التجمع في حملة المرشح الإصلاحي بزشكيان".