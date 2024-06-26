السلطات الإيرانية تلغي آخر تجمع انتخابي للمرشح بزشكيان
ألغت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الأربعاء، آخر تجمع ضمن الحملة للمرشح للانتخابات الرئاسية الإصلاحي مسعود بزشكيان في العاصمة طهران.
وكان من المقرر أن يقام مساء الأربعاء آخر تجمع لأنصار بزشكيان في طهران في شارع حافظ وسط العاصمة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وقالت الوكالة إن تجمع "صوت من لا صوت" الذي كان من المقرر أن يكون التجمع الأخير لأنصار المرشح "مسعود بزشكيان" للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية، كان مقررًا بملعب الشهيد حيدري نيا؛ لكنه تم إلغاؤه لعدم الحصول على الإذن اللازم من وزارة الداخلية.
وأوضحت الوكالة أن "قوة الشرطة تقوم بتفريق الأشخاص الذين كانوا يعتزمون حضور هذا التجمع في حملة المرشح الإصلاحي بزشكيان".
من جانبها، أعلنت حملة المرشح بزشكيان في بيان لها أنه "بموجب أي قانون تم إلغاء التجمع الانتخابي لأنصار بزشكيان في ملعب الشهيد حيدري نيا بطهران؟ محافظ طهران أعطى الإذن، وزارة الداخلية تلغي الإذن هل هذا مثال على القدرة على بناء الإجماع أو هو تطبيق لما ذكره مرشح سابق (لن أسمح لك أن تصبح رئيسًا)"؟
وكان المرشح المتشدد رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قال في حملته خلال الأيام السابقة مخاطبًا بزشكيان "لن أسمح لك بتولي منصب رئاسة الجمهورية".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قالت إنه في تمام الساعة الثامنة من صباح الخميس ستنتهي الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وستدخل البلاد في حال صمت انتخابي.
وستجري الانتخابات صباح يوم الجمعة المقبل ويحق لقرابة 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ستة مرشحين أربعة من التيار المتشدد وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.
كما يوجد مرشح من التيار الأصولي المعتدل هو مصطفى بور محمدي، ومرشح من التيار الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان.
وكان أكبر تجمع نظمه أنصار بزشكيان بمسقط رأسه في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران، حيث قدرت بعض وسائل الإعلام مشاركة قرابة 30 ألفًا من أنصاره.