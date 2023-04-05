"التصعيد غدًا".. فشل محادثات الحكومة الفرنسية والنقابات حول إصلاح نظام التقاعد

بعد أسابيع من التعبئة غير المسبوقة في فرنسا، فشل، اليوم الأربعاء، الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمعات العمالية بهدف التوصل إلى حلٍ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد.

الحكومة التي أقرّت هذا الإصلاح دون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عامًا.

واستمر الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح، في كانون الثاني/يناير، أقلّ من ساعة وانتهى بـ"الفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.