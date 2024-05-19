الدببة والفهود.. خطر جديد يهدد حياة الرئيس الإيراني حال نجاته

تسارع فرق الإنقاذ الإيرانية الزمن للعثور على المروحية الرئاسية التي تعرضت لحادث لم تعرف تفاصيله بعد، في منطقة وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وهرعت أكثر من 40 فرقة إنقاذ من الهلال الأحمر الإيراني وقوات كوماندوز وفرق كلاب مدربة؛ للبحث عن الطائرة قبل حلول الظلام، ليس لصعوبة الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة ليلا فقط، بل لخطورة المنطقة التي تعدّ موطنا للدببة والفهود الإيرانية، التي تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الرئيس إبراهيم رئيسي في حال نجاته ومرافقيه الذين كانوا معه على متن المروحية، وأبرزهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان.

ويحبس الإيرانيون أنفاسهم بانتظار معلومات مؤكدة عن مصير رئيسهم إبراهيم رئيسي.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنه لا يزال يحدوهم الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع "التحطم" مقلقة للغاية.

وتجنبت وسائل الإعلام الإيرانية ذكر مصطلح تحطم، واكتفت بتعرض المروحية الرئاسية لحادث أجبرها على الهبوط في منطقة يصعب الوصول إليها، وسط ظروف جوية صعبة وضباب كثيف.