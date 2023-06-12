قلق أممي بشأن انسحاب روسيا من اتفاق حبوب البحر الأسود في يوليو‎‎

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه، اليوم الإثنين، من انسحاب روسيا في الـ17 من شهر يوليو/تموز المُقبل من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان في زمن الحرب، من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق المعروف باسم مبادرة الحبوب في البحر الأسود، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، في شهر يوليو/تموز العام الماضي، إذا لم تتم إزالة العقبات التي تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة.