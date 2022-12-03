تقرير: اتفاقية تصنيع الطائرات القتالية المستقبلية تعيد الدفء لعلاقات فرنسا وألمانيا

وعلّق رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الاتفاق بقوله: "إنه نجاح حقيقي لفرنسا، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على العلاقات الفرنسية الألمانية".

ورحبت وزارة القوات المسلحة بالاتفاق، وقالت في بيان لها إنّ "هذا المشروع هو توضيح ملموس للتعاون الذي نقوم به على المستوى الأوروبي وبشكل أكثر تحديدًا في هذه الحالة مع ألمانيا وإسبانيا، في مجال الدفاع والتسليح".

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فقد "تم إطلاق نظام القتال الجوي المستقبلي (سكاف) في عام 2017، بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسيجهز كلا الجيشين بحلول عام 2040 ويكون خلفًا لطائرة "رافال"، ثم انضمت إسبانيا إلى المشروع في دور أقل فاعلية.

ويحتوي المشروع برنامجًا معقدًا يتكون من جيل جديد من الطائرات المقاتلة، ولكن أيضًا نظام الطائرات بدون طيار الذي سيرافقه، ويشمل أيضًا الأبعاد التكنولوجية المتعلقة بأساليب التخفي والاتصال والاستشعار.