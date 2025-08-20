logo
هجوم روسي يشعل النيران بمنشأة طاقة في أوديسا الأوكرانية

حريق سابق في أوديسا المصدر: أ ف ب
20 أغسطس 2025، 7:15 ص

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت "ضربة ضخمة بطائرات مسيرة" على منطقة أوديسا في جنوبي البلاد؛ ما أدى إلى إصابة شخص واحد واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.

وأعلنت إدارة مدينة إسماعيل بمنطقة أوديسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أضرارا لحقت ببنية تحتية لميناء في المدينة.

ويوم الاثنين قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن حريقا كبيرا اندلع في منشأة للبنية التحتية للوقود والطاقة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

من جهتها قالت إدارة منطقة فولغوغراد الواقعة في جنوب غربي روسيا، الثلاثاء، في منشور على تطبيق تيليجرام إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.

ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله في منشورها، "يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها".

وتصاعدت هجمات الطائرات المسيّرة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مستهدفةً البنية التحتية النفطية التي تعد شرياناً حيوياً لاقتصاد البلدين. وتُعتبر هجمات هذا الصيف هي الأعنف من حيث حجم الاستهدافات اليومية الأوكرانية لصناعة النفط الروسية.

