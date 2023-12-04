"اقتصاد البيديوم" يثير خلافات بين بايدن والنواب الديمقراطيين

قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الديمقراطيين في مجلس النواب، ينأون بأنفسهم عن ترويج البيت الأبيض المستمر لـ "اقتصاد البيديوم" كاستراتيجية رسائل رئيسة لانتخابات عام 2024 المقبلة، بعدما كشفت بيانات عن فشله في تحقيق صدى بين الناخبين.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يواجه فيه الحزب انقسامات داخلية حول كيفية التواصل بشكل فعال بشأن الاقتصاد، وقال إن تلك القضية تركت العديد من الناخبين غير راضين.

وذكر الموقع في تقرير أن أذرع جمع التبرعات المؤثرة مثل لجنة الحملة الانتخابية للكونغرس الديمقراطي ولجنة العمل السياسي ذات الأغلبية في مجلس النواب، تجنبت استخدام مصطلح "اقتصاد البيديوم" في حملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماع صيفي ركز على استراتيجية الرسائل الاقتصادية، اختار الديمقراطيون في مجلس النواب التمسك بشعار "الناس فوق السياسة" بدلاً من الاستمرار في الدفع بـ "اقتصاد البيديوم".