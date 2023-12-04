"اقتصاد البيديوم" يثير خلافات بين بايدن والنواب الديمقراطيين
قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الديمقراطيين في مجلس النواب، ينأون بأنفسهم عن ترويج البيت الأبيض المستمر لـ "اقتصاد البيديوم" كاستراتيجية رسائل رئيسة لانتخابات عام 2024 المقبلة، بعدما كشفت بيانات عن فشله في تحقيق صدى بين الناخبين.
وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يواجه فيه الحزب انقسامات داخلية حول كيفية التواصل بشكل فعال بشأن الاقتصاد، وقال إن تلك القضية تركت العديد من الناخبين غير راضين.
وذكر الموقع في تقرير أن أذرع جمع التبرعات المؤثرة مثل لجنة الحملة الانتخابية للكونغرس الديمقراطي ولجنة العمل السياسي ذات الأغلبية في مجلس النواب، تجنبت استخدام مصطلح "اقتصاد البيديوم" في حملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال اجتماع صيفي ركز على استراتيجية الرسائل الاقتصادية، اختار الديمقراطيون في مجلس النواب التمسك بشعار "الناس فوق السياسة" بدلاً من الاستمرار في الدفع بـ "اقتصاد البيديوم".
ووفقاً لأحد كبار مساعدي القيادة الديمقراطية، فقد اعتُبر المصطلح مثيراً للمشاكل على جبهات متعددة، وكان يُنظر إلى العبارة على أنها غير جاذبة للناخبين الذين ما زالوا يتصارعون مع التحديات الاقتصادية التي ترتبط برئيس يواجه معدلات تأييد باهتة.
وترى مصادر ديمقراطية أن "اقتصاد البيديوم" يطرح تحديات بسبب طبيعته الفلسفية المتصورة، ويتطلب تفسيراً أكثر مما يعتبره الحزب مفيداً للتواصل الفعال.
لكن على الرغم من تجنب القادة في الحزب الديمقراطي الترويج لهذا المصطلح، فإنهم يعتزمون مواصلة التركيز على السياسات التي يجسدها "اقتصاد البيديوم" في خطابهم الذي يسبق انتخابات 2024، بحسب الموقع الذي أشار إلى ما قاله مدير الاتصالات في حملة بايدن، مايكل تايلر، تعليقاً على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حين اعتبر أن "الناتج المحلي الإجمالي صعد إلى 5.2% في الربع الأخير".
وبرغم مخاوف بعض الديمقراطيين من تكتيك الرسائل، يواصل البيت الأبيض وحملة بايدن استخدام مصطلح "اقتصاد البيديوم"، ما يذكر بحالات سابقة من الاختلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس النواب حول الرسائل الاقتصادية.
ويبدو أن فريق بايدن واثق من نهجه، إذ إنه يرفض الانتقادات ويسلط الضوء على نجاحه في الانتخابات النصفية لعام 2022، التي حقق فيها مكاسب تاريخية لرئيس في فترة ولايته الأولى.
المصدر: موقع "إكسيوس" الأمريكي