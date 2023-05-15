كليجدار أوغلو يواجه مهمة شاقة أمام أردوغان

حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدما مريحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما يواجه منافسه مهمة شاقة لمنعه من تمديد حكمه لعقد ثالث في جولة الإعادة المقررة يوم 28 مايو/ أيار.

وتراجعت الأصول التركية بعد أنباء حصول أردوغان على أقل قليلا من نسبة 50% المطلوبة ليتجنب البلد العضو في حلف شمال الأطلسي جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية التي يُنظر إليها على أنها استفتاء على حكمه السلطوي.

ورحبت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة بالنتيجة، إذ ذكرت صحيفة "يني شفق" أن "الشعب انتصر"، في إشارة إلى تحالف الشعب بزعامة أردوغان الذي يبدو أنه فاز بأغلبية في البرلمان؛ مما قد يمنح أردوغان ميزة حاسمة في جولة الإعادة الرئاسية.