تقرير فرنسي: انتخابات البرلمان الأوروبي "استفتاء" على شعبية ماكرون وميلوني

اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، مطلع يونيو المقبل، قد يتحول إلى "قضية وطنية" أو يمكن اعتباره "استفتاء" على شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وسلّط التقرير الضوء على الانتخابات المرتقبة من 6 إلى 9 يونيو المقبل، معتبرًا أنّ جملة من الأسئلة الكبرى ترافق هذا الموعد الانتخابي، منها نسبة المشاركة المرتقبة وتحول هذه المحطة الانتخابية القاريّة إلى فضاء لطرح قضايا داخلية وتقييم أداء السياسيين على مستوى كل دولة، لا سيما الكبرى منها.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "بوبليك سينات" عن النائب البلجيكي بينوا لوتغن، عضو كتلة البرلمان الأوروبي، قوله إنه "في العديد من البلدان، يتم تحويل الانتخابات الأوروبية نحو قضايا وطنية وغير أوروبية، على سبيل المثال في فرنسا، حيث يمكن أن يتحول التصويت إلى استفتاء لصالح أو ضد إيمانويل ماكرون".