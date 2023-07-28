بوتين: ندرس المقترحات الإفريقية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وطالب بوتين الدول المشاركة في القمة، أن تقاتل من أجل سيادتها، وألّا تستسلم، قائلًا: "روسيا تقدم المساعدة من أجل الاستقرار في القارة الإفريقية، وهي مستعدة أيضًا لتدريب الجيش وتبادل الخبرات في مجال بسط القانون".

وأعلن الرئيس الروسي، أن السفارتين الروسيتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ستستأنفان العمل قريبًا، كما أن بلاده مستعدة لفتح مؤسسات إضافية في الدول الإفريقية وزيادة عدد العاملين فيها.

وحول الدعم الاقتصادي الروسي، قال بوتين: "روسيا ستزيد المعروض من المنتجات الزراعية للدول الإفريقية.. تم إرسال ما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وستكون روسيا على الدوام موردًا مسؤولًا للمنتجات الزراعية، بما في ذلك للبلدان المحتاجة بالمجان".

وأكد أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار للدول الإفريقية من أجل التنمية.

بدوره، قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، اليوم الجمعة، إن علاقات بلاده مع روسيا ساعدتها على إنقاذ ديمقراطيتها وتجنب حرب أهلية، في تصريح نقلته "رويترز".

وتدخل مقاتلون روس، كثير منهم من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لصالح الحكومة في 2018 لإخماد حرب أهلية كانت مندلعة منذ العام 2012.