الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني

الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني

رويترز
رويترز

قال متحدث باسم الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

المستشار الألماني أولاف شولتس يقول سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.
صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي، إنها سترسل 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات.

وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".

الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
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ونقلت صحيفة "تاجشبيجل" في برلين عن شولتس قوله في مقابلة نشرت اليوم الأحد، "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.

"بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راح ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح".

الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
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وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول. وقال الزعيم الروسي في ذلك الوقت، إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا "مدمر" ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.

ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي، إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

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