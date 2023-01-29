الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي، إنها سترسل 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات.

وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".