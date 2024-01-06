بيونغ يانغ تطلق أكثر من 60 قذيفة قبالة شبه الجزيرة الكورية

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية، على ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ، ما استدعى ردًا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان الكوربية الجنوبية: "أطلقت قوات كوريا الشمالية أكثر من 60 قذيفة مدفعية، بين الساعة 16,00 و17,00 تقريبًا" (بين الساعة السابعة والثامنة توقيت غرينيتش)، محذرة بيونغ يانغ من مواصلة عمليات القصف هذه.

وكانت، كوريا الشمالية، أطلقت، الجمعة، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيول إلى طلب إخلائهما.

وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون، من استعدادها للذهاب الى الحرب ضد جارتها الجنوبية، وحليفتها الولايات المتحدة.