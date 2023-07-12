مشروع قانون أمريكي يمنع الرؤساء الانسحاب من "الناتو"

وحظي مشروع القانون بدعم السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات، وهو أيضا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.

يذكر أن مشروع القانون كان طرح في سنوات سابقة، خصوصا في ظل حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.

ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ بالكامل، فيما أعلن أعضاء في المجلس حشد تأييد من لجنة العلاقات الخارجية، العام الماضي، بدعم قوي من الحزبين، وسط توقعات بدعم أقوى في ظل تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والحاجة الملحة لتوسيع الحلف.