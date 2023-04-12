بعد فيديو قطع رأس أوكراني.. كييف تشبّه روسيا بـ"داعش"

وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رجل يرتدي زيًا عسكريًا يقطع رأس رجل يضع شارة صفراء على ذراعه مثل تلك التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

ووصف الكرملين مقطع الفيديو بأنه "مروع" لكنه قال إنه يتعين التحقق من صحته. ونفت موسكو في الماضي ارتكاب جنودها فظائع خلال الصراع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة: "هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله، وهو مدى السهولة التي تقتل بها هذه الوحوش".

وأضاف: "ستكون هناك مسؤولية قانونية عن كل شيء. من الضروري هزيمة الإرهاب".