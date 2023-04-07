"حماية الأمن النووي" و"حوار أعمق" وعود على طاولة ماكرون وشي

كان من أبرز الوعود التي اتفق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ، العمل معاً لتعميق التعاون العسكري، لتختتم زيارة ماكرون للصين بدعوة مشتركة للسلام في أوكرانيا.

وكان من أبرز ما اتفق عليه الزعيمان أن يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني - المسؤول بشكل رئيسي عن بحر الصين الجنوبي - بـ "تعميق الحوار" العسكري مع قيادة آسيا والمحيط الهادئ للقوات الفرنسية.

وبحسب بيان مشترك، فإن الجانبين يدعمان "جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا الجانبان روسيا إلى ضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية، وفق البيان الذي أورده موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وتعارض فرنسا والصين "الهجمات المسلحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى وتدعمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان سلامة وأمن محطة زابوريزهيا"، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.