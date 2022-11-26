بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسًا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا غالبًا ما تزيل رؤوسًا نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن صورًا مفتوحة المصدر تُظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصممًا، في الثمانينيات من القرن الماضي، كنظام قصف نووي، وأنه يجري -على الأرجح- وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية للمخابرات المنشورة على "تويتر" أنه من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف، باستخدام النظام الذي يُحدث دمارًا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك.

وتابعت الوزارة: "أيًا كان هدف روسيا، فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى".