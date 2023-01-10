صحف عالمية: شكوك حول شرطة البرازيل.. والتشدد الإسرائيلي يصل لعلم فلسطين

وقال إنه على الرغم من أن قوات الأمن قد تمكنت من السيطرة على الموقف في نهاية المطاف، إلا أنها عندما تحركت إلى الحي الحكومي، لم يكن الأمر للانضمام إلى المحتجين ولكن لإبعادهم.

وأضاف المقال أنه بغض النظر عن التعاطف الذي قد يحمله بعض الجنود أو الشرطة لأجندة المتظاهرين اليمينيين المتطرفين - ومن الواضح أن عددًا منهم يفعل ذلك - فإن قيادة قوات الأمن البرازيلية ظلت حتى الآن بقوة وراء الديمقراطية، حيث قامت بتطهير المباني التي كانت فارغة في ذلك الوقت، وأعادت النظام واعتقلت عدة مئات.

ووفقًا لما جاء في مقال الرأي، قالت مونيكا دي بول الخبيرة البرازيلية في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" بواشنطن، إن "أكثر ما يقلقني في الأيام المقبلة هو ما سيحدث للشرطة وقدرتها على ضمان الأمن للجميع".

وتساءلت "إلى أي مدى ستتمكن السلطات في جميع أنحاء البلاد من احتواء مثل هذه الأعمال وهذا النوع من الإرهاب الداخلي".

ورأى المقال أنه يجب أن يتحمل بولسونارو مسؤولية كبيرة عن "المشاهد البغيضة" التي ظهرت في البرازيل، معتبرًا أن رفضه الهزيمة الانتخابية بشكل واضح لخصمه اليساري المخضرم، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورفضه المتهور للظهور عند التنصيب لتسليم السلطة، عوامل أسهمت في هذه "الكارثة القذرة".

وأضاف "يسلط التمرد الفاشل الضوء على الصعوبات التي يواجهها لولا وهو يبدأ فترة رئاسية ثالثة في ظروف اقتصادية وسياسية أقل مواتاة بكثير من إداراته السابقة من 2003 إلى 2010".

وتابع "وفي حين أن معظم البرازيليين يدعمون بقوة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا، فإن أقلية كبيرة لم تغفر قط للزعيم اليساري الفساد الذي ازدهر خلال حكم حزب العمال أو الركود العميق الناجم عن سوء إدارة خليفته ديلما روسيف".

وأردف "وبالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر في ظل مجتمع شديد الاستقطاب، يتعين على الرئيس الجديد الآن القلق بشأن حدوث موجة تمرد عارمة خلال الفترة المقبلة من قبل اليمين المتطرف".

وفي هذا الشأن، قال أوليفر ستوينكل، وهو خبير أيضًا في الشأن البرازيلي "سيكون هذا مصدر إلهاء كبير لحكومة لولا في الأسابيع والأشهر المقبلة. التحديات التي تواجه لولا معقدة للغاية، ولا تشمل الاقتصاد فحسب، بل تشمل أيضًا مجتمعًا منقسمًا بعمق مع عناصر متطرفة، وربما تشمل أجزاء من المؤسسة الأمنية".

تعزيزات أوكرانية بباخموت

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أوكرانيا عمدت الاثنين، إلى تعزيز مواقعها الدفاعية حول مدينة باخموت المتنازع عليها بشرق البلاد، وذلك بعد أيام من "إعصار" روسي عنيف تضمن هجمات "لا هوادة فيها" على مدينة وبلدة سوليدار القريبة.

وقالت الصحيفة إن باخموت وبلدة سوليدار المجاورة كانتا محور جهود مكثفة من جانب موسكو لإحراز تقدم في منطقة دونباس التي تحاول فيها القوات الروسية "بشكل يائس" التقدم منذ أوائل الصيف.