اعتقالات خلال تظاهرة احتجاجا على ضرائب جديدة في كينيا

اعتقلت الشرطة الكينية، عشرات الأشخاص، وألقت الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرة في العاصمة نيروبي، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع الموازنة الذي ينص على فرض ضرائب جديدة.

وقال قائد شرطة نيروبي، أدامسون بونجي، إنه "لم يتم منح أي مجموعة الإذن بالاحتجاج في العاصمة"، مؤكدا أنّ "الحق في الاحتجاجات السلمية مكفول في الدستور الكيني، لكن يتعين على المنظمين إبلاغ الشرطة مسبقًا".

واقترح مشروع الموازنة الجديد، فرض ضريبة سنوية على السيارات بنسبة 2.5%، كما تم اقتراح تعديل الضريبة على السلع التي تؤدي إلى تدهور البيئة بحيث تنطبق فقط على السلع المستوردة، لتشجيع التصنيع المحلي.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون مشروع القانون ابتداءً من الأربعاء، ومن المقرر التصويت عليه الاثنين.

وفي ظل اندلاع التظاهرات، اجتمع نواب الحزب الحاكم مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، وتم إسقاط بعض المقترحات الضريبية الرئيسية في مشروع القانون.

وقال رئيس اللجنة المالية، كوريا كيماني، إن "اقتراح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز قد تم إسقاطه".

وبينما دافع الرئيس الكيني عن الضرائب المقترحة، حث زعيم المعارضة رايلا أودينغا، النواب على فحص مشروع القانون، والتصويت على إزالة البنود التي من شأنها أن تثقل كاهل الفقراء.