تقرير: الغرب يخوض حربا لفرض قيمه على بقية العالم

وأضافت: "يُلاحظ هذا من خلال الدعوة المستمرة لقضية المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ما أدى إلى تكوين هيكل عائلي لم يسمع به تاريخياً، وفي بعض الحالات، كان يعتبر غير قانوني منذ مائة أو حتى خمسين عامًا".

وتابعت المجلة أن "بقية العالم لا يحذو حذو الغرب إذ إن غالبية الدول تلتزم بالقيم القديمة... وهذا يؤدي بشكل متزايد إلى الخلاف بين الغرب وبقية العالم".

ولفت التقرير إلى أن "المشكلة لا تكمن في أن لدينا نظامين للقيم، بل أن الغرب يتبنى وجهة نظر مفادها أن نظام القيم الجديد هذا يجب أن يتبناه بقية العالم وهو نوع من الموقف الثقافي لنهاية التاريخ القديم".

وأوضحت "ناشيونال انترست" أن بقية العالم يختلف مع هذه النظرة، مضيفة أنه رغم أن معظم دول العالم تعترف بحق الغرب في تشكيل نظام قيمه الخاص في الداخل، ولكنها ترفض فرض أي قيم عليها في إطار ما تعتبره "الإمبريالية الثقافية".

وذكرت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا ينبغي أن تكون الحرب في أوكرانيا مفاجئة....... في الواقع، إنها ليست حربًا تقليدية، ولا تتعلق بأمن الدول، ولا حربًا بين نظامين مجتمعيين كما كان الحال قبل عام 1991 مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي.... إنها حرب أطلقتها أنظمة قيم مختلفة تواجه بعضها البعض".