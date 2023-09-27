المحارب النازي يجرُّ ترودو إلى ساحة الاعتذار

سيُقدّم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "خالص اعتذاراته"، الأربعاء، أمام البرلمان، بعد فضيحة أحدثها تكريم أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.

واعتبر ترودو في حديث مع صحافيين أن "هذا الخطأ انتهاك مروع لذكرى ملايين الأشخاص الذين قضوا في المحرقة"، متحدثًا عن "إحراج عميق" لكندا والبرلمان.

وقدّم رئيس مجلس العموم الكندي انتوني روتا، الثلاثاء، استقالته، بعد جدل أثاره تكريمه لياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ من العمر 98 عامًا.

وخلال زيارة زيلينسكي إلى أوتاوا، الجمعة، كرّم روتا المهاجر المذكور، وقدّمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس، ويُعتبر بطلاً أوكرانيًا وبطلاً كنديًا".