المحارب النازي يجرُّ ترودو إلى ساحة الاعتذار

المحارب النازي يجرُّ ترودو إلى ساحة الاعتذار
سيُقدّم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "خالص اعتذاراته"، الأربعاء، أمام البرلمان، بعد فضيحة أحدثها تكريم أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.
واعتبر ترودو في حديث مع صحافيين أن "هذا الخطأ انتهاك مروع لذكرى ملايين الأشخاص الذين قضوا في المحرقة"، متحدثًا عن "إحراج عميق" لكندا والبرلمان.
وقدّم رئيس مجلس العموم الكندي انتوني روتا، الثلاثاء، استقالته، بعد جدل أثاره تكريمه لياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ من العمر 98 عامًا.
وخلال زيارة زيلينسكي إلى أوتاوا، الجمعة، كرّم روتا المهاجر المذكور، وقدّمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس، ويُعتبر بطلاً أوكرانيًا وبطلاً كنديًا".
وأعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا، الأحد، أن هذه التصريحات "تتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع".
وقال أنتوني روتا للمشرّعين في قاعة مجلس العموم، الثلاثاء: "أقف بحزن لإبلاغ الأعضاء باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم"، معربًا عن "الأسف العميق للخطأ الذي ارتكبته"، مضيفًا: "أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أفعالي"، مؤكدًا أن "استقالته ستكون سارية بحلول نهاية يوم الأربعاء"، وكان روتا قدّم اعتذاراته الأحد.
وأوضح روتا أنه "كان وراء هذه المبادرة كون هونكا من دائرته الانتخابية لهذا السبب تركز الاهتمام عليه، أود خاصة أن أُقدم اعتذاري الصادق للجاليات اليهودية في جميع أنحاء كندا وحول العالم، وأنا المسؤول الوحيد عن هذه المبادرة، وأتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك".
وكان "روتا" واجه دعوات متزايدة ومُلحّة إلى الاستقالة.