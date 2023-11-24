فرنسا تؤكد التزامها بالحوار مع الصين‭‬

وتسبق زيارة كولونا زيارة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى بكين في أوائل ديسمبر/ كانون الأول لحضور أول قمة مباشرة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، منذ أربع سنوات، وذلك بعد تدهور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا.

وتعهد المسؤولون الأوروبيون مرارًا بالحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين في القطاعات الحيوية، أو ما يعرف "بتقليل المخاطر"، في مواجهة ما تسميه مجموعة السبع "الإكراه الاقتصادي" من جانب الصين.

وحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي التقى مع شي في وقت سابق من العام الجاري، الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والمطالبة بتكافؤ الفرص مع دول مثل الصين.

ومارس ماكرون الضغط على المفوضية الأوروبية من وراء الكواليس للبدء في التحقيق.

وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا، لكن الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات الأوروبية تشعر بقلق عميق إزاء الخلل الهائل في التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، والتشريعات الصينية غير الواضحة بشأن نقل البيانات عبر الحدود، وإغراق السوق الأوروبية بالسيارات الكهربائية الصينية رخيصة الثمن، مما يهدد شركات صناعة السيارات المحلية.

وتشعر فرنسا أيضًا بالقلق إزاء المحاولات الصينية لإجبار شركات مستحضرات التجميل الفرنسية على مشاركة أسرار التصنيع مع الأطراف الصينية.