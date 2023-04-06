روسيا تصد توغل "مخربين" أوكرانيين في أراضيها
أعلنت روسيا، الخميس، أنها صدت مجموعة "مخربين" أوكرانيين حاولوا التوغل في أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية التي اعتقل فيها طيار أوكراني الأربعاء.
وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تطبيق تلغرام، بأن "قوة حرس الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك أحبطت محاولة توغل في الأراضي الروسية، قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية من عشرين عنصرًا قرب قرية سلوتشوفسك".
وتابع أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية ووحدات من قوات حرس الحدود فتحت النار على العدو".
وأفادت السلطات الروسية في الأسابيع الأخيرة، بعدة محاولات توغل قام بها "مخربون" قادمون من أوكرانيا في المناطق الحدودية التي تتعرض بانتظام لعمليات قصف مدفعي أو هجمات بواسطة طائرات مسيرة.
وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، الأربعاء توقيف طيار أوكراني بعد تحطم طائرته الصغيرة قرب قرية في منطقة بريانسك.
وفي مطلع آذار/ مارس، أعلنت السلطات الروسية عن عملية توغل في منطقة بريانسك قامت بها مجموعة آتية من أوكرانيا فتحت النار بحسب أجهزة الأمن على سيارة؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قوات الأمن "ببذل كل ما بإمكانها لضمان سلامة السكان" سواء في روسيا أو في المناطق الأوكرانية المحتلة حيث قتل عدة مسؤولين موالين لروسيا في الأشهر الماضية.
ولا تعترف أوكرانيا بمسؤوليتها عن عمليات "تخريب" في الأراضي الروسية ونفت كييف خصوصًا أي ضلوع في التفجير الذي ألحق أضرارًا جسيمة بجسر القرم في الخريف الماضي.
لكن في مطلع آذار/ مارس، شارك مئات الأشخاص في كييف في جنازة مقاتلين من كتيبة متطوعين تتحرك بصورة ذاتية، قتلوا خلال مهمة "تخريب" في روسيا.