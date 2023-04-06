روسيا تصد توغل "مخربين" أوكرانيين في أراضيها

وتابع أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية ووحدات من قوات حرس الحدود فتحت النار على العدو".

وأفادت السلطات الروسية في الأسابيع الأخيرة، بعدة محاولات توغل قام بها "مخربون" قادمون من أوكرانيا في المناطق الحدودية التي تتعرض بانتظام لعمليات قصف مدفعي أو هجمات بواسطة طائرات مسيرة.

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، الأربعاء توقيف طيار أوكراني بعد تحطم طائرته الصغيرة قرب قرية في منطقة بريانسك.

وفي مطلع آذار/ مارس، أعلنت السلطات الروسية عن عملية توغل في منطقة بريانسك قامت بها مجموعة آتية من أوكرانيا فتحت النار بحسب أجهزة الأمن على سيارة؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قوات الأمن "ببذل كل ما بإمكانها لضمان سلامة السكان" سواء في روسيا أو في المناطق الأوكرانية المحتلة حيث قتل عدة مسؤولين موالين لروسيا في الأشهر الماضية.