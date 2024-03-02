بزنس إنسايدر: البريطانيون لا يثقون بالعائلة المالكة

ذكر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أن النظام الملكي البريطاني يمر بفترة أزمة حاليًا بفعل غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون؛ ما أثار التكهنات ونظريات المؤامرة، قائلًا: إن الشعب لا يثق بالعائلة المالكة حاليًّا.

وتأزم الأمر أيضًا، بعد إصابة اثنين من أفراد الأسرة بالسرطان، وعودة الأمير أندرو إلى الأضواء من جديد، والشكوك بشأن علاقة الأمير هاري بأخيه.

وبحسب تقرير للموقع، فربما تُعد بداية هذا العام هي أسوأ بداية تشهدها العائلة المالكة في بريطانيا منذ عقود. ومن المحتمل أن تزداد الأمور سوءًا ما لم يتم إجراء تغيير جذري، وفقًا لخبراء في الشؤون الملكية.

ومع تراجع الملك تشارلز الثالث وكيت عن واجباتهما، تفتقد الملكية بعضًا من لاعبيها الأساسيين. ومع عدم وجود زعيم في الأفق، عاد الأمير أندرو، الذي يصفه الخبراء بـ"الكابوس للعلاقات العامة"، إلى الظهور في حفل تأبين لملك اليونان قسطنطين يوم الثلاثاء؛ ما أثار تكهنات حول منصبه المستقبلي داخل النظام الملكي.

وأضاف التقرير، أن القصر شهد شهرين من المآسي العائلية، ابتدأت بإعلان سارة فيرجسون، دوقة يورك، أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الجلد بعد تعافيها سابقًا من سرطان الثدي.

وأعقب ذلك على الفور أنباء عن تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، في 5 فبراير، بعد إجراء عملية جراحية في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا.