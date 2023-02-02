إيران.. اختفاء رجل الدين الأفغاني نجيب الله علي زهي في زاهدان
أفادت مصادر أفغانية، اليوم الخميس، باختفاء رجل دين أفغاني سنّي يُدعى الشيخ نجيب الله علي زهي، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي في مدينة زاهدان، عاصمة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.
ونقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية عن مصادر قولها، إن "عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية قامت باعتقال الشيخ نجيب الله علي زهي الذي يدرس في مدرسة دار العلوم السنية بمدينة زاهدان ولم ترد معلومات عن مصيره حتى الآن".
وأضافت المصادر أن "رجل الدين الأفغاني نجيب الله علي زهي، قد اعتقل الأسبوع الماضي من قبل عناصر يرتدون ملابس مدنية بالقرب من مسجد مكي زاهدان".
وقالت منظمة "رصد بلوشستان" الحقوقية، إن "السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 8 طلاب مدرسة زاهدان دار العلوم الدينية".
وأضافت المنظمة، أن "ستة من المعتقلين من أفغانستان واثنين من الجنسية الإيرانية هما زكريا لاشاري، وسعيد ريغي".
وتابعت: "لا توجد معلومات حول التهم الموجهة ومكان وجود هؤلاء الطلاب المعتقلين حتى لحظة إعداد التقرير".
وتشهد مدن محافظات سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، احتجاجات شعبية منذ أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية تورط قائد شرطة مدينة جابهار بالاعتداء على فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما.