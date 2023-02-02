إيران.. اختفاء رجل الدين الأفغاني نجيب الله علي زهي في زاهدان

ونقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية عن مصادر قولها، إن "عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية قامت باعتقال الشيخ نجيب الله علي زهي الذي يدرس في مدرسة دار العلوم السنية بمدينة زاهدان ولم ترد معلومات عن مصيره حتى الآن".

وأضافت المصادر أن "رجل الدين الأفغاني نجيب الله علي زهي، قد اعتقل الأسبوع الماضي من قبل عناصر يرتدون ملابس مدنية بالقرب من مسجد مكي زاهدان".

وقالت منظمة "رصد بلوشستان" الحقوقية، إن "السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 8 طلاب مدرسة زاهدان دار العلوم الدينية".