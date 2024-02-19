أكسيوس: بايدن المستفيد الأول من نزاع ترامب وهيلي

تواجه حملة المرشحة "الجمهورية" للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي مشكلة مستمرة، لأنها في كل مرة تنتقد فيها منافسها الجمهوري دونالد ترامب، فإنها تروج لحملة غريم الطرفين "الديمقراطي" جو بايدن، وفقًا لموقع "Axios" الأمريكي.

وبحسب الموقع، انتقلت حملة بايدن من التركيز على مهاجمة هيلي إلى استخدام كلماتها ضد المرشح الأساسي للحزب الجمهوري، دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بعدما قالت هيلي للصحفي جوناثان كارل في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC الأمريكية "أنا أترشح ضده (ترامب) لأنني لا أعتقد أنه يجب أن يكون رئيسًا".

من جهتها، انتقدت حملة بايدن المقابلة التي أجرتها هيلي، وركزت على تعليقاتها بشأن تصريحات ترامب "المثيرة للقشعريرة" بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلف شمال الأطلسي.

وأشار الموقع إلى قيام فريق بايدن، على منصة "X"، أيضًا بقص مقاطع هيلي ذات العناوين التالية: افتقار ترامب للخدمة العسكرية، ورغبة ترامب في خفض الضمان الاجتماعي، ووصف ترامب لأعضاء الخدمة العسكرية بالأغبياء والخاسرين، وكيف أضاف ترامب 8 تريليونات دولار من الديون.