الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"
قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" يسعى إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، وإنه "سيجر لبنان إلى حرب".
وجاء ذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال عبر منصّة "إكس" إن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير".
وأضاف أن الحزب "يلعب لعبة خطيرة للغاية، إنه يصعّد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم".
ويوم أمس، السبت، أدى تبادل إطلاق صواريخ بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، إلى مقتل ستة من أفراد الحزب، وأحد أفراد حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان، إضافة إلى إصابة خمسة على الجانب الإسرائيلي، بينهم ثلاثة من الجنود الإسرائيليين.
تشهد المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف خصوصًا بين حزب الله وإسرائيل، بدأ غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من الشهر الجاري على إسرائيل التي ردت وما زالت تستهدف قطاع غزة بقصف عنيف أوقع آلاف القتلى من الجانبين.
وفي لبنان، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 29 شخصًا، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة الى خمسة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.