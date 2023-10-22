الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" يسعى إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، وإنه "سيجر لبنان إلى حرب".

وجاء ذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال عبر منصّة "إكس" إن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

وأضاف أن الحزب "يلعب لعبة خطيرة للغاية، إنه يصعّد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم".