أمريكا تسمح بإقامة مراكز اقتراع للانتخابات الإيرانية

ذكر موقع إخباري أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت السماح لإيران بإقامة مراكز اقتراع على الأراضي الأمريكية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

وبحسب موقع "فويس أوف أمريكا"، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات من معارضي النظام الإيراني في الولايات المتحدة.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن خطط لإنشاء أكثر من 30 مركز اقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتصويت في الـ28 من يونيو، إلا أنه لم يتم الكشف عن مواقع هذه المراكز.

وتضم الولايات المتحدة أكبر جالية إيرانية في الشتات، ويقدر عددهم بنحو نصف مليون شخص، أو ربما أكثر من مليون شخص وفقًا لمنظمة الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، وهي منظمة إيرانية أمريكية غير ربحية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "لا تتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة في إيران حرة أو نزيهة، إذ إن رجال الدين الحاكمين في البلاد لا يسمحون إلا للموالين لهم بالترشح للانتخابات".