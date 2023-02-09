من هي الطفلة التي خطفت الأضواء من جنرالات كوريا الشمالية؟

خطفت طفلة، تبلغ من العمر 10 أعوام، الأضواء من الجنرالات المزيّنين بالأوسمة وترسانة الأسلحة الضخمة خلال عرض عسكري أقيم مؤخرًا في كوريا الشمالية.

وظهرت إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون فتاة يرجّح أن تكون ابنته الثانية جو آي، والتي تفقدت حرس الشرف بعدما ظهرت عدة مرّات في مناسبات عالية المستوى، ما يثير تكهّنات بشأن إعدادها لتكون وريثته.

من تكون؟

على مدى سنوات، لم تأتِ وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية على ذكر أطفال كيم، رغم أن وكالة التجسس التابعة لسيول ذكرت بأنهم ثلاثة، ويعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالي 13 و10 و6 سنوات.

وجاء التأكيد الوحيد عن وجودهم من النجم السابق لدوري كرة السلة الأمريكي دينيس رودمان، الذي ذكر أنه التقى ابنة كيم الرضيعة المدعوة جو آي خلال زيارة قام بها إلى كوريا الشمالية العام 2013.

لكن قبل 3 أشهر وأثناء إطلاق صاروخه الباليستي الأقوى العابر للقارات، ظهر كيم برفقة ابنته.

ورغم أن كوريا الشمالية لم تعلن رسميًا قط عن اسمها، إلا أن وكالة التجسس التابعة لسيول والمحللين يعتقدون بأن الفتاة هي جو آي، الابنة الثانية لكيم.

هل هي وريثة كيم؟

يبدو الأمر كذلك بكل تأكيد، بحسب خبراء، وقد وصفها الإعلام الرسمي بأنها ابنة كيم "المحبوبة" و"المحترمة" وظهرت ووهي تسير بينما أمسك والدها بيدها فيما ظهرت والدتها تسير خلفهما.

ويشير ذلك إلى أن كوريا الشمالية بدأت بناء ثقافة "عبادة الشخصية" حول جو آي، بحسب الباحث في معهد سيجونغ الكوري الجنوبي شيونغ سيونغ-تشانغ.

وأوضح تشانغ أن ذلك "مؤشر على أنه تم تعيينها الخليفة بحكم الأمر الواقع وإن كانت لا تملك بعد وضع الخليفة الرسمي".