خلال تشييع ضحايا كرمان.. إيران تتوعد منفذي التفجيرات بملاحقتهم إينما كانوا
بدأت، صباح اليوم الجمعة، مراسم تشييع ضحايا محافظة كرمان جنوب شرق إيران الذين سقطوا في هجومين وقعا، يوم الأربعاء الماضي، وتبناهما تنظيم داعش.
وجرت المراسم، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وعدد من عائلات الضحايا.
وقال سلامي في كلمة له، "سنتصدى لكل مخططات الشياطين وقوى الاستكبار"، مضيفًا: "الدواعش هم فقط أدوات أمريكا وإسرائيل، ونحن نحذرهم بالقول إذا كنتم رجالاً فقاتلونا، بدلاً من قتل الأطفال والنساء".
وأوضح سلامي: "سيتم أخذ انتقام هؤلاء الشهداء، ولكن أود أن أقول إن الانتقام قد تم بالفعل، فهذه الشهادات هي انعكاس للهزائم التي عانت منها قوى الغطرسة خلال السنوات القليلة الماضية".
وخاطب اللواء سلامي تنظيم "داعش"، الذي تبنى الهجومين الانتحاريين على زوار مرقد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق: "سنجدكم أينما كنتم، حتى لو عشتم 1000 سنة سنجدكم، وليعلم الشعب الإيراني أننا لن نسمح بسيطرة العدو".
من جانبه، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، بالرد على منفذي الهجمات التي استهدفت حشدًا من الإيرانيين في محافظة كرمان، يوم الأربعاء الماضي.
وقال رئيسي خلال مراسم تشييع الضحايا: "العدو يدرك ذلك، وثقوا أن زمام المبادرة بيدنا وبيد المقاومة الإسلامية في المنطقة، ونحن من يحدد طبيعة الرد على العدو"، معتبرًا "أن انتصار الحق وهزيمة الباطل وعد إلهي، ونهاية طوفان الأقصى ستكون نهاية النظام الصهيوني".
واتهم رئيسي الولايات المتحدة بأن هدفها هو تشكيل "إسرائيل" أخرى في المنطقة ولكن "المخطط فشل بفضل جهود قاسم سليماني"، وفق قوله.
وتأتي هذه التهديدات فيما أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 284 بجراح جراء الهجومين اللذين استهدفا حشودًا من الإيرانيين، كانوا يقصدون قبر قاسم سليماني بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله في العراق بمسيرة أمريكية.