خلال تشييع ضحايا كرمان.. إيران تتوعد منفذي التفجيرات بملاحقتهم إينما كانوا

وقال سلامي في كلمة له، "سنتصدى لكل مخططات الشياطين وقوى الاستكبار"، مضيفًا: "الدواعش هم فقط أدوات أمريكا وإسرائيل، ونحن نحذرهم بالقول إذا كنتم رجالاً فقاتلونا، بدلاً من قتل الأطفال والنساء".

وأوضح سلامي: "سيتم أخذ انتقام هؤلاء الشهداء، ولكن أود أن أقول إن الانتقام قد تم بالفعل، فهذه الشهادات هي انعكاس للهزائم التي عانت منها قوى الغطرسة خلال السنوات القليلة الماضية".

وخاطب اللواء سلامي تنظيم "داعش"، الذي تبنى الهجومين الانتحاريين على زوار مرقد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق: "سنجدكم أينما كنتم، حتى لو عشتم 1000 سنة سنجدكم، وليعلم الشعب الإيراني أننا لن نسمح بسيطرة العدو".