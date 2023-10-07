روسيا تقصف منشأة للحبوب في أوديسا بهجوم صاروخي

قالت السلطات الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن القوات الروسية نفذت هجوما صاروخيا خلال الليل على منطقة أوديسا، جنوب أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للميناء.

وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، إن أربعة أصيبوا في الهجوم الذي استهدف منزلا ومنشأة للحبوب مطلة على الميناء، لكنه لم يحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

وشنت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة بانتظام على البنية التحتية للموانئ في الأسابيع الأخيرة، مما جعل من الصعب على أوكرانيا، المنتج الرئيسي للحبوب، تصدير منتجاتها.

وانسحبت موسكو، في منتصف يوليو تموز الماضي، من اتفاق سمح بشحن الحبوب من البحر الأسود، وساعد في مواجهة أزمة غذاء عالمية.