تقرير: الهند تستخدم قطع الإنترنت كأداة للسيطرة السياسية

كشف تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن الهند تعد أكثر دولة في العالم تقطع شبكة الإنترنت عن المستخدمين بحسب إحصائيات أجريت على مدار السنوات الخمس الماضية؛ ما أثَّر على أكثر من 120 مليون مستخدم.

ونقلت الصحيفة عن ريان أكويجام مالك شركة تقدِّم خدمات إنترنت لدور السينما المحلية في ولاية "مانيبور" الهندية ولديه قنوات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الملايين قوله، إن "انقطاع خدمة الإنترنت المفاجئ من جانب واحد ولمدة 5 أشهر تقريبًا كان له عواقب مدمرة على عمله وأدى في نهاية المطاف إلى خسارة متابعيه وزبائنه".

وأضافت الصحيفة أنه "منذ حجب شبكة الإنترنت في الولاية في مايو/أيار، انخفضت مشاهدات قناة (أكويجام) على يوتيوب والتي تبث محتوى سينيمائيًّا وترفيهيًّا بنسبة 90% تقريبًا".

وتبع: "أدى ذلك في نهاية المطاف إلى إغلاق شركته التي توظف أكثر من 27 شخصًا؛ ما يشكل انهيارًا لنموذج الأعمال بأكمله".

وبررت الحكومة الهندية قطع خدمة الإنترنت عن ولاية "مانيبور" بسبب أعمال العنف العرقي بين أكبر مجموعتين عرقيتين في الولاية. وهما أكثرية "الميتي" وأقلية "الكوكي" اللتان تتصارعان على الأرض والنفوذ حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 175 شخصًا في الولاية فيما لا تظهر أي علامات تذكر على تراجع حدة العنف هناك.

لكن ما بدأ كانقطاع قصير للإنترنت، والذي بررته الدولة على أساس الحفاظ على القانون والنظام، استمر لعدة أشهر؛ ما أدى إلى تدمير سبل العيش والاقتصاد في المنطقة.

وفي حين تمت إعادة خدمات "النطاق العريض" (برودباند) في وقت سابق مع تطبيق ضوابط صارمة، فإن نحو 95٪ من الأشخاص في الهند يصلون إلى الإنترنت عبر اتصالات الهاتف المحمول؛ ما يعني أن معظم الناس في ولاية مانيبور لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الهندية بقطع شبكة الإنترنت لفترات غير محددة، فقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقًا لمدة 18 شهرًا على خدمات الإنترنت في كشمير من أغسطس 2019 وحتى فبراير 2021 - وهو أطول إغلاق تم فرضه على الإطلاق في دولة ديمقراطية.

وقبل ذلك، في يونيو/حزيران 2018، عانى سكان "دارجيلنج" من انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر أكثر من 100 يوم بعد اندلاع الاضطرابات.