تقرير: الهند تستخدم قطع الإنترنت كأداة للسيطرة السياسية
كشف تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن الهند تعد أكثر دولة في العالم تقطع شبكة الإنترنت عن المستخدمين بحسب إحصائيات أجريت على مدار السنوات الخمس الماضية؛ ما أثَّر على أكثر من 120 مليون مستخدم.
ونقلت الصحيفة عن ريان أكويجام مالك شركة تقدِّم خدمات إنترنت لدور السينما المحلية في ولاية "مانيبور" الهندية ولديه قنوات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الملايين قوله، إن "انقطاع خدمة الإنترنت المفاجئ من جانب واحد ولمدة 5 أشهر تقريبًا كان له عواقب مدمرة على عمله وأدى في نهاية المطاف إلى خسارة متابعيه وزبائنه".
وأضافت الصحيفة أنه "منذ حجب شبكة الإنترنت في الولاية في مايو/أيار، انخفضت مشاهدات قناة (أكويجام) على يوتيوب والتي تبث محتوى سينيمائيًّا وترفيهيًّا بنسبة 90% تقريبًا".
وتبع: "أدى ذلك في نهاية المطاف إلى إغلاق شركته التي توظف أكثر من 27 شخصًا؛ ما يشكل انهيارًا لنموذج الأعمال بأكمله".
وبررت الحكومة الهندية قطع خدمة الإنترنت عن ولاية "مانيبور" بسبب أعمال العنف العرقي بين أكبر مجموعتين عرقيتين في الولاية. وهما أكثرية "الميتي" وأقلية "الكوكي" اللتان تتصارعان على الأرض والنفوذ حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 175 شخصًا في الولاية فيما لا تظهر أي علامات تذكر على تراجع حدة العنف هناك.
لكن ما بدأ كانقطاع قصير للإنترنت، والذي بررته الدولة على أساس الحفاظ على القانون والنظام، استمر لعدة أشهر؛ ما أدى إلى تدمير سبل العيش والاقتصاد في المنطقة.
وفي حين تمت إعادة خدمات "النطاق العريض" (برودباند) في وقت سابق مع تطبيق ضوابط صارمة، فإن نحو 95٪ من الأشخاص في الهند يصلون إلى الإنترنت عبر اتصالات الهاتف المحمول؛ ما يعني أن معظم الناس في ولاية مانيبور لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الهندية بقطع شبكة الإنترنت لفترات غير محددة، فقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقًا لمدة 18 شهرًا على خدمات الإنترنت في كشمير من أغسطس 2019 وحتى فبراير 2021 - وهو أطول إغلاق تم فرضه على الإطلاق في دولة ديمقراطية.
وقبل ذلك، في يونيو/حزيران 2018، عانى سكان "دارجيلنج" من انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر أكثر من 100 يوم بعد اندلاع الاضطرابات.
ووفقًا لتقارير متتالية صادرة عن منظمة "أكسس ناو" المتخصصة في مجال الحقوق الرقمية ومقرها نيويورك فإن الهند قامت وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بإغلاق شبكة الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى في العالم بإجمالي 84 مرة في العام الماضي وحده؛ ما أثر على أكثر من 120 مليون شخص.
وقال رامان جيت سينغ شيما، مدير سياسة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة إن "استخدام عمليات قطع الإنترنت أصبح أمرًا راسخًا تمامًا في الهند".
وأضاف أن "هذا الأمر أصبح سلاحًا وأداة للسيطرة السياسية فعند أول إشارة على وجود احتجاجات، أو الاضطرابات، أو أي شكل من أشكال المعارضة، فإن أول شيء يفعلونه هو إغلاق الإنترنت دون أي مساءلة تقريبًا".
وفي "مانيبور"، كان تأثير انقطاع الإنترنت لأكثر من 140 يومًا كبيرًا فقد أدى هذا الإغلاق إلى تعتيم فعلي للمعلومات حول الصراع؛ ما أدى إلى انتشار معلومات مضللة والتستر على مدى أشهر على بعض أسوأ الانتهاكات المرتكبة في أعمال العنف، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وقطع الرؤوس، لا سيما ضد أقلية "كوكي" ناهيك عن التأثير الاقتصادي الكبير أيضًا.
ووفقًا لحسابات جمعية "حرية الإنترنت"، فقد كلف قطع الإنترنت في ولاية "مانيبور" 6 ملايين دولار وأدى إلى خسائر على مستوى البلاد تزيد على 4 مليارات دولار.
وتقول الصحيفة إن وسم الهند بأنها دولة رائدة عالميًّا في قطع شبكة الإنترنت يتعارض مع رؤية "الهند الرقمية" التي دفع بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بفخر منذ انتخابه في عام 2014.
وبينما استضافت دلهي بعضًا من أقوى قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الشهر، فقد استخدمت حكومة مودي القمة كمنصة للترويج لنفسها كدولة رائدة عالميًّا في الثورة الرقمية، وتتباهى بنظام المدفوعات الرقمية الذي تم استخدامه لأكثر من عام وسجل 10 مليارات معاملة في الهند شهريًّا ويتم الآن نسخها عالميًّا.
وتحدث سكان عن إجبارهم على إغلاق أعمالهم التي كانت مربحة في السابق، فيما لم يتمكن الطلبة من إكمال دراستهم، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في سوق التجارة الإلكترونية المتنامي، سواء كانوا يعملون في تطبيقات مثل أوبر أو يبيعون منتجاتهم عبر الإنترنت، فإن عدم وجود الإنترنت عبر الهاتف المحمول يعني عدم وجود توظيف.