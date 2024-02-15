النرويج "تأسف" لنية روسيا مغادرة مجلس القطب الشمالي

أعربت النرويج عن "أسفها" لعزم روسيا الانسحاب من مجلس القطب الشمالي.

جاء ذلك في تصريحات لمستشار العلاقات العامة بوزارة الخارجية النرويجية، ماريكن بروسجارد هاربيتس، نقلتها وكالة "ريا نوفوستي".

وقال هاربيتس "نحن نحافظ على اتصالات مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا، ونحن على دراية بموقف هذا البلد".

وتابع المسؤول في الخارجية النرويجية "هدف النرويج هو الحفاظ على مجلس القطب الشمالي ككل، مع جميع الأعضاء الثمانية".

وأضاف "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتحمل دول مجلس القطب الشمالي المسؤولية الأساسية عن حل المشاكل المشتركة وضمان استمرارية المنظمة واستدامتها، لذلك سنأسف إذا قرر أيٌّ من الأعضاء مغادرة المجلس".