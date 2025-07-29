الصين في مرمى البصر.. أمريكا تكشف عن صاروخ جديد لمنصات هيمارس

أزاحت الولايات المتحدة وأستراليا الستار عن صاروخ جديد لمنصات إطلاق هيمارس المثبتة على الشاحنات، ما سيمكّن واشنطن من السيطرة على الممرات المائية في المحيط الهادئ، ويضع الصين في "مرمى بصرها".

وأحدثت قاذفات الصواريخ المحمولة على الشاحنات والمعروفة باسم هيمارز، تحولًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث ساعدت كييف على صد تقدم روسيا بفضل قدرتها على الحركة، وقدرتها على الاختباء، والصواريخ الدقيقة التي يمكنها إطلاقها.

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أصبح نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة الذي يعود تاريخه إلى عقود مضت، مزوّدًا بترقية يمكن أن تكون حاسمة في صراع محتمل آخر، مع الصين تحديدًا.

ويأتي هذا التطوير على شكل صاروخ أطول مدى، قادر في نهاية المطاف على ضرب أهداف متحركة في البحر؛ ما يُسهّل على الولايات المتحدة وحلفائها السيطرة على الممرات المائية الرئيسة في حال نشوب نزاع حول تايوان.

وأُطلق السلاح الجديد، المسمى صاروخ الضربة الدقيقة، يوم الجمعة في عرض عسكري أُقيم في أستراليا، لتكون هذه أول مرة يطلقه حليف للولايات المتحدة.

وسيكون الصاروخ قادرًا على إصابة أهداف على بُعد نحو 310 أميال، مقارنة بمدى صاروخ ATACMS الأقدم، أو نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، الذي سيحل محله، والذي يبلغ حوالي 190 ميلًا. ويُمثل هذا الصاروخ إنجازًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة في سعيها لتحسين أنظمة هيمار.

تتمكن كل منصة إطلاق من حمل صاروخين من طراز PrSM، مقارنة بصاروخ ATACMS واحد فقط. وصرح أليكس ميلر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الجيش الأمريكي، بأن نظام ATACMS أكثر عرضة للتشويش .

نطاق ممتد

وصاروخ الضربة الدقيقة، أو PrSM، هو صاروخ جديد ذو مدى أطول، يُمكن إطلاقه من منصات إطلاق متحركة. سيساعد هذا الصاروخ الولايات المتحدة على السيطرة على التضاريس والممرات المائية الرئيسة في المحيط الهادئ، في إطار سعيها إلى زيادة مرونة قواتها ردًّا على الحشد العسكري الصيني.

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في المحيط الهادئ، يمكن لأنظمة هيمار المنتشرة في الجزر ضرب سفن العدو من بعيد. وهذا من شأنه أن يُعقّد أي جهد تبذله الصين لإرسال قوة غزو عبر مضيق تايوان، أو حصار الجزيرة بقواتها البحرية الضخمة.

تُعيد الولايات المتحدة النظر في استراتيجيتها العسكرية ردًّا على الصين، التي تُشيّد ترسانة من الصواريخ والسفن والطائرات تُشكّل تهديدًا للقواعد الأمريكية الكبيرة.

وبدلًا من ذلك، تُريد الولايات المتحدة أن تكون وحداتها أكثر رشاقة وانتشارًا، وأكثر قدرة على العمل في بيئات الجزر؛ ما يُصعّب العثور عليها، مع الحفاظ على قدرتها على إلحاق أضرار جسيمة بالخصم.

تُعدّ منصات إطلاق الصواريخ الأرضية المتنقلة بالغة الأهمية لهذه الاستراتيجية. في وقت سابق من يوليو، أطلقت الولايات المتحدة نظام صواريخ تايفون في أستراليا، القادر على إطلاق صواريخ توماهوك وستاندرد ميسايل 6، للمرة الأولى في المنطقة.

كما يضم نظام صواريخ أمريكي آخر، يُسمى نيميسيس ، منصة إطلاق صواريخ مضادة للسفن مُثبتة على شاحنة يتم التحكم فيها عن بُعد.

انتقاد صيني

وانتقدت الصين القدرات الصاروخية الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن نشر نظام تايفون في الفلبين يُزعزع السلام والأمن في المنطقة، ووصفه بأنه سلاح هجومي استراتيجي.

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وتسعى الولايات المتحدة إلى تطوير نظام هيمارس بعدة طرائق. يأتي الصاروخ الموجه الأساسي لهيمارس في مجموعات من ستة صواريخ، لكن مداه لا يتجاوز حوالي 44 ميلاً. ويجري حاليًّا إنتاج نسخة ذات مدى أطول يصل إلى 93 ميلاً.

وتشتري أستراليا 42 منصة إطلاق هيمارس من الولايات المتحدة، كما تتعاون مع واشنطن لتطوير صاروخ بي آر إس إم. وفي نهاية المطاف، يمكن لأستراليا تصنيع صواريخ بي آر إس إم محليما يعزز خطوط التصنيع الأمريكية.

كغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، عزّزت أستراليا قواتها العسكرية مع تزايد التوترات في المنطقة، وأبرزت أهمية الضربات بعيدة المدى ومناورات الجزر. وقد أطلقت مؤخرًا وحدات هيمارس الجديدة مع الولايات المتحدة وسنغافورة في مناورة تدريبية .